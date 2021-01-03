Москва, , 19:08 — REGNUM Информацию о ситуации в Демократической Республике Конго (ДР Конго) после известий о возможном появлении новой смертельной «Болезни X» изучают представители Роспотребнадзора. Об этом 3 января сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В сообщении ведомства говорится, что данное заболевание, вероятно, имеет «вирусную природу», однако в данный момент российские специалисты не располагают достаточной информацией по данному вопросу.

При этом отмечается, что с подобной симптоматикой в России случаев не выявлялось. В пресс-службе ведомства сообщили, что «угрозу не стоит недооценивать», однако данных о заразности и летальности этой инфекции пока недостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в ДР Конго, возможно, появилась смертельно опасная «Болезнь X», ранее сообщил в эфире CNN учёный Жан-Жак Муембе-Тамфум.