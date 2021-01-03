Кишинёв, , 18:37 — REGNUM Почти 180 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние сутки в Молдавии. Об этом 3 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки в стране зафиксировали 179 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных возросло до 145 873.

Также уточняется, что на данный момент в Молдавии от COVID-19 вылечились более 133 тыс. пациентов. При этом сообщается, что общее количество летальных исходов от COVID-19 в стране в настоящее время составляет 3037.

Как сообщало ИА REGNUM, более 430 случаев заражения коронавирусом выявили днем ранее в Молдавии за сутки.

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