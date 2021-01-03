Баку, , 18:15 — REGNUM В Азербайджане за прошедшие сутки общее число носителей коронавируса возросло на 803, достигнув 220 265. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба при правительстве республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Отмечается, что всего с начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2733 пациента, более 194 тыс. — выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сухопутная граница между Российской Федерацией и Азербайджаном будет закрыта до 1 марта 2021 года. Такое решение принято из-за резкого увеличения выявленных случаев заражения коронавирусом в двух странах, а также в связи с введением внутри Азербайджана строгих карантинных мер.

Читайте также: В США назвали «достоверную» версию происхождения SARS-CoV-2