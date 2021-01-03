Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM В Петербурге сразу на двух улицах с исторических зданий обрушилась лепнина. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

Так, без лепнины под карнизными свесами остались дом №24 по Кирочной улице и дом №106 по Лиговскому проспекту.

Судя по фото, от зданий откололись огромные куски камня, чудом никто не пострадал. Осколки собрали коммунальные службы.

«Нам остается констатировать лишь то, что пошло уже третье десятилетие нового тысячелетия, а технология произведения ремонтов фасадов оставляет желать лучшего», — считают активисты группы «Центральный район за комфортную среду обитания».

По их мнению, ремонты фасадов так и не научились делать качественно — очень часто работы и вовсе завершают зимой, пытаясь оштукатурить поверхности в минусовые температуры. Другие петербуржцы высказали предположение, что проблема кроется в отсутствии гидроизоляции, лепнина валится на головы горожанам, так как у исторических домов систематически течет кровля.

Заметим, в течение 2020 года с исторических зданий в центре Северной столицы падала не только лепнина, но и целые балконы.

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