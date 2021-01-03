Москва, , 16:55 — REGNUM 5 января в Москве в Электротеатре Станиславский состоится прощание с народным артистом России Владимиром Кореневым. Об этом 3 января заявили РИА Новости в театре.

Собеседница агентства уточнила, что проход в театр, где с 10:00 мск до 12:00 мск пройдет прощание с артистом, будет свободный.

По словам источника, затем на Введенском кладбище Коренева похоронят.

Как передавало ИА REGNUM, 2 января в Москве скончался 80-летний актёр Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия»

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