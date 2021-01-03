Абакан, 3 января 2021, 16:50 — REGNUM Ещё пять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 3 января в правительстве республики.
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Умерли 62-летний и 84-летний мужчина, а также три женщины (57 лет, 89 лет и 90 лет).
Таким образом, общее число жертв коронавируса в Хакасии выросло до 259.
Напомним, всего в Хакасии на сегодняшний день зарегистрировано 17 893 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 15 257 человек.
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