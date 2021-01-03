Тамбов, , 16:38 — REGNUM В Тамбовской области 3 января подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрирован 18 тыс. 131 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 16 тыс. 93 пациента, в том числе 34 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 193 человека. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

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