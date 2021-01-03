Таллин, , 16:34 — REGNUM Сотрудники эстонской Раплаской больницы испортили 20 доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech из-за нарушений правил хранения, сообщила 3 января заведующая медицинским учреждением Пилле Мукк.

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«К сожалению, при поставке первых вакцин произошла человеческая ошибка, из-за которой первые дозы вакцины не смогли использовать», — сказала она порталу Delfi, уточнив, что речь идёт о 20 дозах препарата.

Отмечается, что вакцину, которая по правилам должна храниться при температуре — 70 градусов, в учреждении хранили при комнатной температуре.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным посла РФ в Эстонии Александра Петрова, жители этой республики интересуются возможностью использования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Однако премьер-министр страны Юри Ратас заявил, что Эстония не собирается покупать российскую вакцину «Спутник V».

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