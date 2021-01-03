Калуга, , 16:42 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждено пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 3 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли два жителя Обнинска 1936 и 1946 годов рождения, житель Жуковского района 1950 года рождения, житель Боровского района 1959 года рождения и житель Юхновского района 1964 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 177 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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