Москва, , 16:21 — REGNUM В Российской Федерации после новогодних праздников может вырасти количество выявляемых случаев заболевания COVID-19. Об этом 3 января заявил инфекционист Евгений Тимаков в интервью РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, из-за того, что жители страны будут контактировать друг с другом, через неделю после первых пяти праздничных дней будет фиксироваться рост случаев.

Эксперт добавил, что к концу февраля ситуация с COVID-19 в РФ стабилизируется, а в Москве — уже к концу января.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие 24 часа в РФ.

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