Владимир, , 16:08 — REGNUM Во Владимирской области 3 января подтверждено 175 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 19 тыс. 88 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 93 пациента, в том числе 83 человека — за последние сутки.

За весь период скончался 521 человек, три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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