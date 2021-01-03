Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки достигло почти 300 тысяч. Об этом сегодня, 3 января, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистку по коронавирусу в США.

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Сообщается, что за прошедшие 24 часа медики в США выявили 299 087 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Уточняется, что от COVID-19 за сутки в США скончались 2398 человек.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в США с начала пандемии достигло 20,4 млн. Общее число скончавшихся от COVID-19 с начала пандемии — более 350 тысяч человек.