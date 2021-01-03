Москва, , 16:05 — REGNUM Более 45 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 3 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Внуково» отменен один рейс, еще 13 задержано; в аэропорту «Шереметьево» отменено пять рейсов, еще 13 задержано; в аэропорту «Домодедово» задержано 14 рейсов, еще один отменен.

В аэропортах столицы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первые дни 2021 года в европейской части РФ ожидается переменчивая погода и скачки давления из-за противостояния циклона и антициклона.