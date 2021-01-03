Липецк, , 15:56 — REGNUM В Липецкой области 3 января подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 16 тыс. 519 положительных тестов.

За весь период наблюдения 12 тыс. 431 человек был выписан после курса лечения, в том числе 30 — за последние сутки. 265 человек скончались. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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