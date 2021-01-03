Новосибирск, , 15:51 — REGNUM В Новосибирской области, несмотря на праздничные новогодние дни, ведётся профилактическая работа по предупреждению пожаров. Под особым контролем — объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, жильё многодетных семей, одиноких престарелых граждан и инвалидов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Ежедневно в профилактической работе задействуются более 700 человек — представители администрации районов, сельсоветов, инспекторы госпожнадзора, добровольцы и сельские старосты проводят обследование частных домовладений, — уточнили в ведомстве. — Во время профилактических рейдов и подворовых обходов эксперты рассказывают гражданам об опасности использования неисправных отопительных печей, газовых котлов и электрообогревателей, дают советы по правильной и безопасной эксплуатации приборов отопления, недопустимости большой нагрузки на электросети, трещин и сажи в дымовых каналах печи, а также много других полезных рекомендаций».

Спасатели призывают новосибирцев оборудовать свои квартиры первичными средствами пожаротушения и автономными дымовыми пожарными извещателями.