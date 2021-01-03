Курск, , 15:49 — REGNUM В Курской области 3 января зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 21 тыс. 323 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 19 тыс. 222 пациента, в том числе 78 — за последние сутки. Скончались 310 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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