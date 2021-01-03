Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM В Петербурге ожидают три новые волны заболевания COVID-19 после новогодних праздников. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин 3 января во время визита на Рождественскую ярмарку.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Он пояснил, что во время каникул пока снизилось число госпитализаций с коронавирусом — примерно на 30%, так как в праздники люди предпочитают оставаться дома, даже если больны. Но успокаиваться, по мнению чиновника, рано.

«Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждём после окончания праздников три новые волны [заболеваний]: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — цитирует Елина «Фонтанка».

Елин призвал продолжить соблюдение всех коронавирусных ограничений.

«Голову надо включать всегда. Самый тяжелый отказ — отказ головы, со всем можно справиться, но с отказом головы тяжело. Если все равно на своё здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать», — подчеркнул Елин.

Напомним, к 3 января Петербург вновь выбился в лидеры по суточной смертности от COVID-19 среди всех регионов России. По числу выявленных случаев заражения в городе держится плато на уровне примерно 3,75 тыс. в день, хотя объемы суточного тестирования на коронавирус упали многократно.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург вновь занял первое место по суточной смертности от COVID-19