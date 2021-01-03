Кемерово, , 15:44 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 3 января, за прошедшие сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 136 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

«Новокузнецк — 32, Междуреченск — 27, Кемерово — 20, Мыски — 14, Белово — восемь, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Березовский — шесть, Калтан — пять, Осинники — пять, Промышленновский МО — три, Яшкинский МО — три, Киселевск — два, Юрга — один, Гурьевский МО — один, Ижморский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Новокузнецкий МР — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 145 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 26 296 случаев заражения коронавирусом, 23 273 человека выздоровели, 475 пациентов скончались.