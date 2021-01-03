Новосибирск, , 15:37 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 3 января, за прошедшие сутки выявлено ещё 150 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 154 случая. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 79 лет, 81 год, 89 лет, две женщины в возрасте 61 год и женщины в возрасте 81 год и 82 года. Всего в регионе умер 991 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 152 человека, на ИВЛ — 29 пациентов».Всего в регионе на утро 3 января зарегистрирован 28 341 случай заражения коронавирусом, в том числе у 1653 детей; 24 518 человек выписаны с выздоровлением (+151 за сутки).