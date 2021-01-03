Москва, , 15:28 — REGNUM Заявление представителей Минздрава Мексики о том, что одна из врачей, которая была вакцинирована препаратом от коронавируса компании Pfizer, попала в отделение интенсивной терапии с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 3 января в социальной сети Facebook.

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«Так ВОЗ предупреждала, что Pfizer противопоказана людям, имевшим в анамнезе любую аллергическую реакцию на лекарство или вакцину. Почему она решила прививаться? Или её вынудили?», — задаётся вопросом Elena S.

Многие пользователи людей не пугаться данному инциденту. По их видению, практически у любого препарата есть противопоказания, поэтому перед тем, как ставить вакцину, необходимо пройти обследование.

«На любое вакцинирование есть противопоказания. Неизвестно, какая реакция у этого человека была бы на любую другую вакцину. Цыплят по осени считают!», — пишет Сергей Н.

По видению ряда комментаторов, гражданам необходимо быть осторожными с разного рода вакцинами. Люди отмечают, что только полностью здоровый организм способен правильно воспринять препарат и избежать негативных последствий его воздействия.

«Чтобы делать прививку, надо быть абсолютно здоровым человеком. Ослабленный какими-то болезнями организм может дать сбой», — считает Ольга Д.

Особенно опасно, считают люди, наличие аллергических реакций на вакцину. Граждане должны знать об особенностях своего организма и не подвергать его опасности, пишут пользователи.

«При малейших признаках какого бы то ни было заболевания прививку следует отложить до выздоровления. Тем более, если у человека склонность к аллергии», — поделилась Валентина М.

Напомним, 2 января представители Минздрава Мексики заявили о том, что одна из врачей, которая была вакцинирована препаратом от коронавируса компании Pfizer, попала в отделение интенсивной терапии с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга.