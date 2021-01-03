Минск, , 14:50 — REGNUM 1837 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Белоруссии за минувшие сутки, сообщили 3 января в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

199 962 носителя SARS-CoV-2 выявили в республике в начала пандемии, 182 630 из них побороли инфекцию (1521 человек за сутки).

С начала пандемии в Белоруссии зарегистрировали 1451 случай смерти инфицированных коронавирусом (девять человек скончались за минувшие сутки).

За сутки в республике провели 5331 тестирование на SARS-CoV-2. Всего в Белорусиии с начала эпидемии провели 4 042 784 тестирования.

Читайте также: В Белоруссии с начала пандемии выявили более 198 тыс. заражений SARS-CoV-2