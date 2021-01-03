Салехард, , 14:14 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 3 января сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 168 случаев.

Основные очаги заражения на 3 января в ЯНАО: Надымский район — 21 случай; Пуровский район — 20; Ноябрьск — 19; Губкинский — 17; Новый Уренгой — 16.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 3 января 32 603 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 25 472 человека, 338 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

Читайте развитие сюжета: В COVID-центрах Ямала в резерв переводят 242 койки