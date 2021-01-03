Киев, , 13:56 — REGNUM Десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было зарегистрировано в украинской армии за минувшие сутки, сообщили 3 января в пресс-службе командования медицинских сил вооруженных сил Украины.

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В медицинские учреждения были госпитализированы шесть военнослужащих, четыре военнослужащих находятся на лечении в амбулаторных условиях.

На текущий момент в вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 1756 человек. С начала эпидемии вирус преодолели 12 422 инфицированных. 38 человек умерли.

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