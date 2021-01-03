Волгоград, , 13:29 — REGNUM 262 носителя коронавируса выявлено в Волгоградской области 3 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

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В целом в регионе подтверждено 36 тыс. 229 случаев заражения инфекцией. Завершили лечение выздоровлением 34 тыс. 390 человек, в том числе 217 пациентов выписаны за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 474 человека.