Рязань, , 13:28 — REGNUM В Рязанской области 3 января подтверждено 134 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на один меньше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 535 пациентов с COVID-19, в том числе четыре ребёнка.

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С начала пандемии в Рязанской области выявлено 18 тыс. 565 носителей инфекции. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 7880 человек. В больницах в тяжёлом состоянии 71 пациент, в том числе 34 на ИВЛ. Выздоровел 16 тыс. 941 человек, в том числе 98 выписаны за сутки.

По данным федерального оперативного штаба зарегистрировано ещё три летальных исхода, всего от осложнений скончались 168 человек.