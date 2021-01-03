Брянск, , 13:26 — REGNUM 202 носителя коронавируса выявлено в Брянской области 3 января, что на одного больше, чем сутками ранее. Выздоровели ещё 15 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 23 тыс. 746 случаев заражения инфекцией. Завершили лечение выздоровлением 21 тыс. 663 человек.

Количество летальных исходов не изменилось — от осложнений на фоне коронавируса скончались 216 пациентов.