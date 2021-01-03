Белгород, , 13:25 — REGNUM В Белгородской области 3 января подтверждено 185 случаев заражения коронавирусом, что на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны ещё 85 пациентов, двое скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находится 951 пациент, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ 124 человека. На самоизоляции 10 тыс. 236 жителей региона.

Всего в Белгородской области выявлено 22 тыс. 386 носителей инфекции, выздоровели 18 тыс. 373 человек, скончались 268 пациентов.