Севастополь, , 12:48 — REGNUM В Севастополе за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 85 человек, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 3 января.

ПЦР-лаборатория в Севастополе Sevdz.ru

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«По состоянию на утро 3 января зарегистрированы 85 новых случаев заболевания COVID-19. 74 человека выписаны после выздоровления. Скончались два человека в возрасте 65 и 79 лет», — сообщили в пресс-службе.

За период пандемии в Севастополе подтверждено 7 017 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6 496 человек, 245 умерло. На 3 января в стационарах города находится 154 человека с подтверждённым COVID-19.