Воронеж, , 12:42 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки подтверждено 389 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 3 января. Сутками ранее, 2 января, сообщалось о 391 новом носителей инфекции.

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Всего с начала пандемии в Воронежской области заражение коронавирусом подтвердилось у 47 369 человек, выздоровели из них 44 141 пациент, 85 человек выписаны за последние 24 часа.

Скончались в Воронежской области уже 1 389 пациентов с COVID-19, за сутки в статистику было включено 15 новых смертей.