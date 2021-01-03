Краснодар, , 12:35 — REGNUM В Краснодарском крае за прошедшие сутки подтвердилось 184 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 3 января. Сутками ранее сообщалось о 186 новых носителях.

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«Наибольшее число положительных результатов на коронавирус получили в Краснодаре — 57. В Сочи 18 случаев заболевания, в Геленджике и Усть-Лабинском районе — по 11, в Анапе и Крыловском районе — по семь. По шесть жителей заразились в Апшеронском, Темрюкском и Тбилисском районах. По пять заболевших в Новороссийске, Туапсинском и Павловском районах. По четыре новых пациента в Белореченском и Новопокровском районах, а также в Горячем Ключе, по три — в Армавире и Курганинском районе», — уточнили в оперативном штабе.

Всего за период пандемии на территории Краснодарского края заражение коронавирусом подтвердилось у 28 292 человек, в том числе у 2 303 детей. Выздоровели 19 003 человека. Скончались 977 пациентов с COVID-19, 17 смертей зарегистрировано за последние сутки.

В стационарах региона продолжают лечение 1 504 пациента с COVID-19, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО — 128 человек. Лечение на дому проходят 6808 граждан.