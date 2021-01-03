Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались 25 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 января.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 11 женщин в возрасте от 63 до 83 лет и 14 мужчин в возрасте от 46 лет до 81 года. Все ковид-пациенты страдали хроническими заболеваниями.

На Дону с начала пандемии жертвами коронавируса стали 2 тыс. 111 человек.

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