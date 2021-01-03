Симферополь, , 12:28 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 220 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 3 января. Сутками ранее сообщалось о 280 новых случаях заражения, а 1 января было зарегистрировано 340 новых носителей.

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«За 2 января на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 174 выявлены при обращении за медицинской помощью, 46 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено уже 26 027 положительных результатов тестов на коронавирус, выздоровели 20 449 человек, скончался 531 человек, в том числе семь смертей зарегистрировано за минувшие сутки.