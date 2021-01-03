Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 391 человек. При этом был выполнен 421 тест. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 3 января. Накануне на Дону было выявлено 394 носителя инфекции, проведено более 3 тыс. исследований.

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Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 37 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (163), Новошахтинск (16), Гуково (13), Чертковский район (13) и Миллеровский район (12). Чуть более 20% заболевших — люди старше 66 лет, 6,1% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 52 тыс. 828 человек.

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