Курган, , 12:08 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 57 зарегистрированы в Кургане, сообщает 3 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 106 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 3 января выявлен 12 421 случай заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечился 10 831 человек, 175 пациентов с COVID-19 скончались.