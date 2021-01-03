Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM Петербург вновь стал лидером по суточной смертности от COVID-19 среди регионов России. Об этом сообщает оперативный штаб 3 января. За последние сутки в Петербурге от этой болезни скончались 80 человек, на втором месте — Москва с 77 погибшими.

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Всего за время пандемии в Северной столице от COVID-19 умерло 7925 человек. В России же в целом зафиксировали 58 606 летальных исходов.

Максимальный суточный уровень смертности от ковида в Петербурге был зафиксирован 8 декабря (86 смертей за предыдущие сутки).

За 2 января в Петербурге обнаружили 3738 новых случаев заражения коронавирусом. Это на четыре случая меньше, чем днем ранее. Однако в целом, судя по официальной статистике, Петербург удерживает коронавирусное плато по новым выявлениям инфицированных.

При этом объемы ежесуточного тестирования резко сократились — если до Нового года каждый день в городе обследовали более 30 тыс. человек, а порой ‑ и более 40 тыс., то за последние сутки проверили всего 13 183 жителей. Каким образом количество вновь выявленных зараженных остается прежним при троекратном снижении объемов тестирования, Смольный не поясняет.

Добавим, в целом в Петербурге за время пандемии коронавирусом «официально» заразились 253 350 человек. Выздоровели от COVID-19 153 356 человек, из них 906 — за последние сутки. Эта цифра также значительно ниже показателей выписки накануне Нового года, когда выздоровевшими объявляли по 3,5−4 тыс. человек в день.

В России за время пандемии выявили 3 236 787 случаев заражения коронавирусом.

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