Москва, , 11:41 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 24 150 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 3 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Лаборатория Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

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Сообщается, что за прошедшие 24 часа медики выявили в России 24 150 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах России из 85 (На Чукотке случаев заражения не выявлено). При этом 10,8% выявленных случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 504 человека. Выздороветь за прошедшие 24 часа смогли 19 847 человек.

Существенное снижение суточного прироста числа выявленных случаев заражения коронавирусом наблюдается в Москве — за сутки 3851 случай. При этом несколькими днями ранее в Москве в стуки регистрировали порядка 7 тыс. случаев заражения. Стабильно тяжелой остается ситуация в Санкт-Петербурге — 3738 новых случаев за сутки. Также не меняется ситуация в Московской области — 1530 случаев.

Стоит отметить, что в ногодние праздники экономическая активность естественным образом снизилась — граждане меньше пользуются общественным транспортом и реже бывают в местах массового скопления людей.