Нур-Султан, , 11:19 — REGNUM Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цоц рассказал, сколько доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» получит Казахстан и когда в стране должна быть зарегистрирована российская вакцина от коронавируса. Об этом он сообщил сегодня, 3 января, во время брифинга, трансляция которого велась на канале Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана в видеохостинге YouTube.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» Gov39.ru

«У нас сейчас есть договоренность на два миллиона доз вакцин российского производства «Спутник V», которая поставляется в виде субстанции к нам в Казахстан и в дальнейшем она у нас производится на мощностях Карагандинского фармзавода. То есть два миллиона доз гарантированно… В целом мы планируем привить порядка десяти миллионов человек. Это 55%. Это связано с тем… мы определили уязвимые группы населения, основные, которые имеют непосредственно контакт чаще всего с больными. И пока это категория от 18 до 60 лет ввиду того, что вакцины, которые у нас сейчас есть в наличии, в доступности — это непосредственно российская вакцина. Пока возраст заявлен от 18 до 60 лет в инструкциях по применению. В дальнейшем… если будет расширен этот возрастной диапазон, соответственно мы сможем расширить тогда количество участников вакцинации… Российская вакцина… должна быть… зарегистрирована… где-то третья декада февраля. В дальнейшем она будет иметь возможность поступить в регионы Казахстана, и уже мы можем начать эту вакцинацию», — заявил он.

Также министр добавил, что в марте месяце поступит и вакцина казахстанского производства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Напомним, глава министерства здравоохранения Казахстана также сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции компании Pfizer может появиться в стране не ранее второго полугодия 2021 года.