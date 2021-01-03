Нур-Султан, 3 января 2021, 11:13 — REGNUM Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цоц заявил, что в Казахстане вакцина от коронавирусной инфекции производства фармакологической компании Pfizer может появиться не ранее второго полугодия текущего года. Об этом он заявил сегодня, 3 января, во время брифинга, трансляция которого велась на канале видеохостинга YouTube Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана.
Читайте также: Казахстан планирует купить вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»
Напомним, ранее в Казахстане заявили, что рассматривают возможность приобретения вакцин от коронавируса, произведенных компаниями Pfizer и BioNTech.