Нур-Султан, , 11:13 — REGNUM Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цоц заявил, что в Казахстане вакцина от коронавирусной инфекции производства фармакологической компании Pfizer может появиться не ранее второго полугодия текущего года. Об этом он заявил сегодня, 3 января, во время брифинга, трансляция которого велась на канале видеохостинга YouTube Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана.

« В канун нового года у нас последние переговоры были с компанией Pfizer. Мы обсуждали вопрос возможной поставки этих вакцин, стоимости, у нас подписано соглашение конфиденциальности. То есть часть информации, которую мы не можем разглашать, это касательно внутренних параметров, но в целом предварительно было предложено, что данная вакцина может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия и мы предложили нашим коллегам, чтоб они внесли документы для проведения процедуры регистрации данной вакцины на территории Казахстана. То есть максимально мы попросили ускориться. И данную вакцину, чтобы мы могли получить в Казахстане. Но пока нам заявили сроки не раньше второго полугодия…2021 года», — заявил министр.

Читайте также: Казахстан планирует купить вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Напомним, ранее в Казахстане заявили, что рассматривают возможность приобретения вакцин от коронавируса, произведенных компаниями Pfizer и BioNTech.