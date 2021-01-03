Ташкент, , 10:35 — REGNUM 49 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Узбекистане по состоянию на 2 января, сообщили 3 января в пресс-службе министерства здравоохранения.

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30 новых случаев заражения выявили в Ташкенте, по пять — в Ташкентской и Наманганской областях, четыре — в Андижанской области, три — в Хорезмской, по одному случаю выявили в Джизакской и Кашкадарьинской областях.

Всего в стране с начала пандемии выявили 77 231 случай заражения коронавирусной инфекцией, 75 358 инфицированных выздоровели (114 человек за сутки).

На лечении в стационарах медицинских учреждений на данный момент находятся 1259 пациентов. 155 из них — в тяжелом состоянии, 31 — в критическом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первый день нового года в Узбекистане выявили 56 случаев заражения SARS-CoV-2.