Москва, , 09:43 — REGNUM Главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков рассказал, в каких случаях лучше повременить с прививкой от коронавируса SARS-CoV-2. Речь о противопоказаниях при прививке зашла в интервью Тимакова РБК.

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По словам Тимакова, тем у кого наличествуют симптомы ОРВИ, а также наблюдаются обострения хронических заболеваний, следует повременить с прививкой от коронавируса SARS-CoV-2.

Кроме того, существенное значение имеет психологические состояние прививаемого — к прививке нужны быть готовым. Например, если пациент сильно переживает, у него вполне может подняться давление. При этом во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, а это дополнительно влияет на сосуды. В итоге и прививаемого может закружиться голова, и он может даже потерять сознание.

Если человек расположен к аллергическим реакциям, то за день до прививки лучше принять антигистаминные средства. Если человек склонен к повышению температуры, то на ночь перед днем прививки рекомендуется принять таблетку парацетамола.

Помимо прочего, перед вакцинацией следует сдать ПЦР-тест на коронавирус, чтобы убедиться, что нет заражения. Также было бы неплохо сдать тест на антитела.

Также перед вакцинацией лучше не злоупотреблять алкоголем (хотя немного выпить конечно можно). Осторожность следует проявлять и при употреблении тяжелoй пищи и фастфуда.