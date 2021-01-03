Ханты-Мансийск, , 08:59 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 224 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 226 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 3 января: Сургут — 54 случаев; Ханты-Мансийск — 24; Советский район — 23; Нягань — 22; Сургутский район — 20; Нефтеюганск — 19.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 3 января 41 964 случая. Излечились 38 309 человек, 550 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 3 января — 1,01.