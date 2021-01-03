Бишкек, , 08:53 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, о чем 3 января сообщили в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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42 случая заражения относятся к лабораторно подтвержденным случаям инфицирования (код заболевания U07.1), 49 — к лабораторно не подтвержденным (U07.2).

С начала эпидемии на территории страны выявили 81 305 носителей SARS-CoV-2, 76 563 из которых выздоровели (212 человек за сутки), 1359 — умерли (один человек за сутки).

По состоянию на 3 января на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений находятся 980 пациентов. Врачи оценивают состояние четырнадцати из них как удовлетворительное, 671 — как средней степени тяжести, 245 — как тяжелое и 50 — как критическое. На лечении в условиях амбулатории находятся 1485 инфицированных.

Шесть медицинских работников за сутки побороли коронавирус. Четверо из них были выписаны из стационаров медицинских учреждений, двое — завершили соблюдение самоизоляции. Всего в Киргизии с начала эпидемии было зарегистрировано 4120 случаев инфицирования коронавирусом медицинских работников, 3938 из которых — выздоровели.