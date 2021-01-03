Чита, , 08:32 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 3 января, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 28 199 человек, причём 238 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у двоих человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 522 человека. Из общего числа пациентов моногоспиталей 106 (+7 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 51(+3 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 25 794 пациентов (+307 за сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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