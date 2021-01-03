Пекин, , 08:23 — REGNUM Работа общественного транспорта и такси была приостановлена властями в связи с выявлением семи новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в китайском городе Хэйхэ. Об этом 3 января сообщает пресс-служба местного правительства.

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В городе Хэйхэ, расположенном в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией по реке Амур, на сегодняшний день выявлено семь случаев заражения коронавирусной инфекцией и двое бессимптомных носителей. Для предотвращения распространения инфекции и обеспечения здоровья и безопасности граждан штаб по профилактике и контролю за эпидемией города принял решение о временной приостановке работы общественного транспорта и такси в черте города.

Кроме того, жителям города из-за обострения эпидемиологической ситуации запрещено покидать мегаполис на самолётах. Время возобновления работы общественного транспорта власти обещают сообщить дополнительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае не видят чрезвычайной угрозы от появившихся новых штаммов коронавируса, в том числе и от британского варианта SARS-CoV-2.

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