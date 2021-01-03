Богота, , 07:17 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 11 528 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на колумбийской территории достигло 1 666 408. Также за 2 января в республике скончались еще 270 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Колумбии жертвами осложнений COVID-19 стали 43 765 человек. Уже смогли выздороветь 1 530 973 пациента.