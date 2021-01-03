Нагорно-Карабахская Республика, , 06:39 — REGNUM Более 16 тысяч взрывоопасных предметов было найдено и обезврежено российскими миротворцами на 400 га территории в Нагорном Карабахе. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

За всё время операции специалисты инженерных подразделений миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе очистили от мин и прочих боеприпасов более 400 гектаров территории Карабаха, около 151 километра дорог, 617 строений, из них — 22 социально-значимых объекта.

Высокий темп разминирования российским военнослужащим позволяет сохранять использование современных робототехнических комплексов «Уран-6», эффективных как в условиях горной местности, так и при плохой погоде. все взрывоопасные предметы свозятся на специальный полигон и там уничтожаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении ещё 130 беженцев в Нагорный Карабах за сутки. Колонну возвращающихся домой людей сопровождали из Армении российские военные.

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