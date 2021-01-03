Бразилиа, , 06:26 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 314 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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По данным ведомства, с начала пандемии в Бразилии жертвами осложнений COVID-19 стали 195 725 человек. Также за минувшие сутки в этой латиноамериканской стране выявили 15 827 зараженных коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на бразильской территории достигло 7 716 405.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Бразилии впервые выявили британский штамм коронавируса нового типа. Отмечалось, что тогда в стране новый вид SARS-CoV-2 выявили у двух пациентов.

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