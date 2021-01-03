Хельсинки, , 06:25 — REGNUM Первый случай побочной реакции на вакцину от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech был зарегистрирован в Финляндии. Об этом 3 января сообщает финская телерадикомпания Yle.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

В чём выражается побочный эффект, на настоящий момент не раскрывается. Главврач Fimea Майя Кауконен пояснила, что официальное сообщение о том, какого рода побочные эффекты наблюдались будет сделано лишь после получения как минимум пяти уведомлений о такой же реакции на вакцину.

Специалисты пояснили, что бояться побочных явлений от введения вакцины не стоит, так как массовая вакцинация в целом даст населению страны значительно больше преимуществ, чем отрицательных эффектов. Отмечается, что в основном побочные эффекты выражаются в различного рода аллергических реакциях на препарат.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пожилого пациента в Швейцарии после прививки вакциной от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети обсудили смерть жителя Швейцарии после прививки от коронавируса