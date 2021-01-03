Веллингтон, , 05:45 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие трое суток выявили 19 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что все случаи инфицирования были выявлены среди прибывших на территорию страны из-за рубежа, они проходили обязательный карантин. Случаев локальной передачи коронавирусной инфекции в стране не фиксировалось за этот период.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 72 активных случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1825 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также на новозеландской территории выявили шестерых, зараженных британским штаммом SARS-CoV-2.