Эр-Рияд, , 05:29 — REGNUM Саудовская Аравия открывает с 3 января воздушные и морские границы для въезда на территорию королевства, ранее закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.

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При этом в стране продолжит действовать ряд ограничений из-за COVID-19. В частности, все прибывающие из стран, где были выявленные британский и южноафриканский штаммы коронавируса, будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря власти Саудовской Аравии продлили на неделю полное закрытие границ из-за выявленных новых штаммов коронавируса. При этом запрет не распространялся на грузовые перевозки.

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